Alle hengsten door naar NRPS-examen

Alle hengsten die hebben deelgenomen aan de inhaaldag van het NRPS verrichtingsonderzoek, hebben het groene licht gekregen om deel te nemen aan het examen op 6 en 7 januari. Bij een enkeling wel met de kanttekening dat ze op het examen overtuigender moeten presteren dan ze op de (voor hun) derde beoordelingsdag hebben gedaan. Maar dat geldt eigenlijk voor alle deelnemers: uiteraard worden de cijfers alleen optimaal wanneer de hengsten progressie tonen en alles laten zien waar ze op dit moment toe in staat zijn.

De deelnemers aan de inhaaldag waren Hexagon’s Dutch Newman (Diamond Hit x Rubiquil), Hexagon’s Trademark (Trafalgar x Spielberg), This is Naqueen (Trafalgar x Samba Hit I), Glamour van de Anjershof (Glamourdale x Sandreo), Happy Nirvana BMH (Hennessy x Davino V.O.D), S’Next Generation (Secret x Vitalis), Elton Sollenburg (Electron x Métall), Fürst Napoleon (Feinrich x Negro), Ivano van Zuidgeest (Iniësta x L’Opinto des Fontaines), Air Force WM (A Golden Boy Hero Z x Warrant), en de ponyhengsten Messenger van de Koetsiershoeve (Merlijn van den Bisschop x Sunny Side Up), Nilay van de Beekerheide (Neptune van de Beekerheide x Conrad SR) en New Edition M (No Limit x Calido G).

Drie hengsten getest onder het zadel

De dressuurhengsten Glamour van de Anjershof en Elton Sollenburg, die de derde beoordelingsdag niet aanwezig konden zijn, werden alsnog getest door NRPS-jurylid Lotte Schippers, die ditmaal optrad als gastruiter. Wesley Mulder nam als gastruiter plaats in het zadel van Ivano van Zuidgeest.

Nog verwacht

De overige hengsten die op het examen worden verwacht, zijn All the Way (Apache x Gribaldi), Pinot Noir d’Or (Painted Black x Chippendale), Painted Noir (Painted Black x Jazz), Everest (Especial x Negro), Try Noqueen (Trafalgar x Apache), Den Hout (Diamond Hit x Tolando), Mac Madison (Ferdinand x Jazz), Don Maddock (Dettori x Krack C), Diamond Blue VDL (Diamant de Semilly x Mr. Blue), Arthur TZ (Andiamo x Q.Breitling LS), O-Nothing Else Dutch ES (Odilon x Roven xx), Bokito van de Woestenheide (Brantzau VDL x Dexter R), en de ponyhengsten Ducati du Bois (Diamond Touch x Der Harlekin B) en Ziro La-Di (Zip x Manpower Ludinga).

In totaal zullen in de eerste week van januari dus 26 hengsten in actie komen voor de verrichtingsjury en de hengstenkeuringscommissie.

Persbericht NRPS