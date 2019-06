Alle springhengsten ingeschreven, Grandorado-zoon meest besproken

De elf hengsten die op de laatste dag van het KWPN-verrichtingsonderzoek nog meededen werden zojuist allemaal ingeschreven in het stamboek. Keuringskoning Kannan Jr. schudde het noodlot, dat kampioenen nog wel eens omringt, van zich af en werd met 86 punten ingeschreven. Maar Grandorado-zoon Le Quirky Jr. bracht de tongen het meest in beweging.

Op de eerste plaats deed de hengst van fokker Johan Jonker en eigenaar M. Quirke dat met zijn magistrale springtalent. Maar er was ook veel commentaar op de wat steilere rechter voorvoet van de hengst die eerder dit jaar ook al onderdeel uitmaakte van de kampioenskeuring. Volgens sommigen had dit aan goedkeuring in de weg moeten staan.

De zoon van Grandorado uit een Cannabis-moeder kreeg 9’s voor de meeste onderdelen en blonk dan ook in alle opzichten uit.

Iets wisselvalliger

Kannan Jr. was op de laatste dag van het onderzoek iets wisselvalliger dan voorheen, maar toonde toch zijn kwaliteit, extreme vermogen en krachtige afdruk. Hij kreeg 9’s voor alle springonderdelen.

Over de piek

84 punten waren er voor Le Quornet (v. Cornet Obolensky) van f/e D. Bosscher en STN Horses. Zoals de meeste hengsten in dit verrichtingsonderzoek (voor de eerste keer 50 dagen in het voorjaar) was Le Quornet over zijn piek van enkele weken geleden heen en liet lang niet zien wat eerder wel aanwezig was, een verschijnsel dat zeker in de evaluatie van dit 50-dagen durende onderzoek zal worden meegewogen. Maar Le Quornet liet nog steeds een geweldige galoppade zien.

Rijdbaarheid

Een half puntje minder was er voor Ludovicus (Edinburgh x Balou du Rouet) van f/e J. Althuyzen en mede-eigenaar Stal Hendrix. In het tweede deel van de presentatie liet de hengst met spectaculaire sprongen zeer veel afdruk en kwaliteit zien, maar de rijdbaarheid lijkt nog verbetering te behoeven.

Kwaliteit

Met elf fijne hengsten liet de KWPN-hengstenkeuringscommissie onder leiding van Cor Loeffen kwaliteit voor kwantiteit gaan.

De andere hengsten die zaterdag werden ingeschreven zijn:

Lay Out (Verdi x Tangelo Van de Zuuthoeve), 81 punten.

Logan (Cornet’s Balou x Numero Uno), 80 punten.

Kincsem (Carrera VDL x Ginus), 79,5 punten.

Levi VDL (Arezzo VDL x Diamant de Semilly), 79 punten.

Loretto VDL (Cohinoor VDL x Numero Uno), 79 punten.

La Costa ES (Mosito Van Het Hellehof x Cumano), 76,5 punten.

Lifestyle (Cicero Z Van Paemel x Mermus R), 75 punten.

Bron: Horses.nl