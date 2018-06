Alleen WFFS-testresultaten met verklaring getuige in KWPN database

Het KWPN heeft het testprotocol voor WFFS (Warmblood Fragile Foal Syndrome) gepubliceerd. Alleen testresultaten van haren die zijn afgenomen met een ‘verklaring getuige monstername’ kunnen worden opgenomen in de KWPN database. Met andere woorden: het KWPN zet alleen resultaten van paarden in de database waarbij het geteste DNA-materiaal is afgenomen door een paspoortconsulent of een dierenarts.