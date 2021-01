Andiamo-dochter springt naar 80 punten in IBOP Ermelo

Op dinsdag namen twee spring- en 12 dressuurmerries deel aan de IBOP in Ermelo. De atletische Let It Be (v.Andiamo) scoorde met 80 punten het beste. Beide deelnemende springmerries slaagden vandaag.

Met een 8,5 voor reflexen en vermogen kwam Let it Be (Andiamo uit Be Chic elite sport-spr PROK van Vermont, fokker A.D.M. Hendrickx-Dekkers uit Etten-Leur) van R.A. Kluin uit Schijndel uit op 80 punten. Vervolgens werd de langgelijnde, iets arm bespierde merrie met 70 punten voor exterieur opgenomen in het stamboek en ster verklaard.

‘Atletische merrie’

“Let It Be is een atletische merrie die de sprong achter telkens heel goed afmaakt. Ze toont zich voorzichtig, heeft veel reflexen en kan op de sprong zowel naar boven als naar voren doorschakelen. Daarbij maakte ze een hele natuurlijke indruk”, licht Marcel Beukers toe.

Zeven dressuurmerries

Van de twaalf dressuurmerries slaagden er zeven, waaronder Maqueen (Trafalgar uit Aqueeni van Samba Hit) van fokker J.G.M. van de Meijden uit Zuilichem met 78,5 punten als best scorende.

Donderdag vindt er, wederom met inachtneming van alle Corona-restricties en daardoor zonder publiek, een IBOP voor dressuurpaarden plaats in Ermelo.

Bron: KWPN