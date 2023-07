André Hahn en Tim van Tricht gastjuryleden NMK ‘De nummer één moet je oog direct vangen’

Dit jaar maken twee gastjuryleden deel uit van het juryteam tijdens de Nationale Merriekeuring. Dr. Andre Hahn is toegevoegd als gastjurylid bij de dressuurmerries, bij de springmerries schuift Tim van Tricht aan bij het KWPN-juryteam.

“Dit jaar maken we voor het eerst gebruik van gastjuryleden tijdens de Nationale Merriekeuring”, vertelt Ralph van Venrooij, hoofd Fokkerijzaken. “We doen dit in het kader van kennisdeling en samenwerken met andere stamboeken. We zijn enthousiast over het feit dat vanuit Oldenburg André Hahn en vanuit het BWP Tim van Tricht in de baan staan om de Nederlandse merries te beoordelen. We kijken uit naar hun inbreng en horen graag hun mening over de stand van zaken in de Nederlandse fokkerij.”

Sinds 2008 betrokken

Dr. André Hahn is al sinds 2008 betrokken bij het Oldenburger Verband. Van 2013 tot 2015 werkte hij bij het Trakehner-stamboek als plaatsvervangend fokkerijleider. Vanaf 2015 is Hahn weer terug in Oldenburg, waar hij de rol van plaatsvervangend fokkerijleider op zich neemt. Hahn beoordeelt de dressuurmerries in de Nationale Merriekeuring samen met Marian Dorresteijn en Floor Dröge.

Gouden draadje

“Ik verwacht een mooie dag in Ermelo, met veel geïnteresseerde bezoekers langs de keuringsbaan en de beste omstandigheden om de merries te beoordelen”, vertelt André Hahn enthousiast. “De Nederlandse fokkerij kennende krijg ik moderne en genetisch interessante merries van topkwaliteit te zien, met nét dat extra qua type en beweging. Voor mij is het belangrijk dat een merrie een solide fundament met goede hoeven heeft, met daarbij een sterke rug met goede verbindingen en een erg goed achterbeen. In beweging zie ik graag een zekere opwaartse tendens, met daarbij de nodige elasticiteit. Ik houd ervan als een merrie een bepaalde jeugdigheid toont, maar de kwaliteit van de beweging en de aanleg als dressuurpaard moeten altijd duidelijk te herkennen zijn, ongeacht de ontwikkeling van het moment. De kampioen zal ongetwijfeld dat gouden draadje hebben, de nummer één moet je oog direct vangen omdat ze wat extra’s heeft.”

Van origine hoefsmid

Tim van Tricht is van origine hoefsmid en begon zo’n vijf jaar geleden als stagiair bij de BWP-hengstenjury, waarna hij definitief plaatsnam in de hengstenkeuringscommissie van het BWP. Samen met zijn vrouw Jill Smits runt hij in het Belgische Kapelle-op-den-Bosch Tiji Stables, waar topsportpaarden als Garfield de Tiji des Tempeliers (1.60m met Jérôme Guery), Faustino de Tili (1.60m met Kristen van der Veen) en Hallo Guv’nor (1.60m met Laura Kraut en Scott Brash) werden gefokt. In 2017 ontving hij de BWP Young Breeder Award, een jaar later werden Tim en zijn vrouw Jill in Vlaams-Brabant fokker van het jaar. Van Tricht staat in Ermelo naast Wim Versteeg en Wout Jan van der Schans.

Programma

Sport en fokkerij komen in optima forma samen tijdens de KWPN Kampioenschappen. Het evenement dat in Ermelo plaatsvindt is jaarlijks een hoogtepunt voor vele fokkers en liefhebbers van Nederlandse sportpaarden. Het programma begint dit jaar op donderdag 10 augustus met de halve finales van de Pavo Cup. De daaropvolgende vrijdag is traditiegetrouw de fokkerijdag met onder meer de bekendmaking van de Fokkers van het Jaar en de finales van de Nationale Merrie- en Veulenkeuring. Zaterdag 12 augustus zijn in Ermelo de Pavo Cup-finales en in Lunteren de Nationale Tuigpaardendag. Van 14 tot en met 17 augustus is in Exloo het KWPN Kampioenschap voor Jonge Springpaarden.

Bron: KWPN.nl