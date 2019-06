Apache-dochter Lady Jane hoogste score op SK Velddriel

Zes merries wisten onder tropische omstandigheden op de stamboekkeuring in het Gelderse Velddriel boven de 80/80 te scoren. Hengstenmoeder Annabel, moeder van Bretton Woods, Chagall D&R en Gaudi SSF leverde de topper van de keuring. Lady Jane (v. Apache), het fokproduct van G. Jansen-Blanken uit Joppe, J.M. Jansen uit Joppe en W. Jansen uit ’s-Gravenhage en in eigendom van Stoeterij Turfhorst, ontving 80/85 met 90 voor de draf.

De Apache-dochter Lady Jane was de enige merrie die 90 punten kreeg voor de draf. Regioinspecteur Bart Bax: “Een merrie met heel veel uitstraling, een aansprekend hoofd, met een lichte hoofd-halsverbinding en een mooi gevormde hals. Met name in de draf liet zij een goede techniek zien, waarbij ze makkelijk kan schakelen, lichtvoetig is en veel kracht heeft. In de galop toont ze veel houding, afdruk en ruimte. Voor nog hogere punten had ze wellicht iets meer lichaamsgebruik moeten laten zien.”

Halfzus Kenzo US

Maar nog vier merries kregen die begeerde score van 80/85, om te beginnen met de Charmeur-dochter Louise L, die J. van Laar uit Rhenen fokte uit de Ferro-merrie Verro Fleur, die ook al de KWPN-hengst Kenzo U.S. (v. Bordeaux) bracht. Ze staat geregistreerd bij A.J. van de Hoef uit Gellicum. Bax: “Een merrie met veel front, een mooi bespierde hals en een sterke bovenlijn. De stap heeft veel ruimte met veel lichaamsgebruik. De draf heeft een goede techniek, veel kracht en ze heeft geen snelheid nodig om in balans te blijven. Wellicht had ze iets mooier mogen ondertreden. In galop toonde ze veel houding, ruimte en afdruk en liet zien makkelijk te kunnen changeren.”

Fellini-dochter Latopia ‘met veel uitstraling’

Wederom deed een nakomeling van Fellini van zich spreken. Deze Latopia (vm. Florencio, gefokt door L. Hoogviet uit Hendrik Ido Ambacht en geregistreerd bij G.A.J. Koeman in Ommeren) viel met name op in draf: “Een merrie met veel uitstraling, een sterke bovenlijn en een hard fundament, maar die wel een beetje neerwaarts gebouwd is. Gaat ze echter bewegen dan zie je dat niet meer terug. In draf toont ze veel techniek, veel afdruk en souplesse en is mooi bergop. De galop heeft een goede balans, houding en afdruk, voor een hogere score had ze daar nog iets meer souplesse moeten tonen.”

Lichtvoetige Lastrella

Van Hermès werd Lastrella (uit Estrella keur IBOP van Zhivago) voorgesteld. “Een merrie met veel uitstraling, een sprekend hoofd, veel front met een lange hals, een goed ontwikkelde schoft en een sterke bovenlijn. Ze is iets teer in haar fundament, maar wel hard. De stap was actief, met ruimte en souplesse, en met name een goed lichaamsgebruik. In draf was ze lichtvoetig, met een goede techniek en houding waarbij ze makkelijk kan schakelen. Ook de galop is lichtvoetig, met een goede techniek en afdruk waarbij ze iets meer zou kunnen doortreden.” Lastrella werd gefokt door H.P. de Zeeuw van Heuckelum uit Gellicum en is mede-geregistreerd bij Joop van Uytert.

Nog een keer Van Uytert

Van Uytert staat ook te boek als de fokker van Little Diva (High Five U.S. uit Violissa van Gribaldi). “Een merrie met uitstraling, royaal ontwikkeld, een sprekend hoofd, veel front en een goed bespierde hals. In stap en draf toont ze veel lichaamsgebruik, goede ruimte, en vooral in draf was ze lichtvoetig en mooi gesloten. De galop had een goede drietakt, met ruimte en afdruk. Ze zou een fractie meer souplesse mogen hebben.”

Uit lijn Parzival, Governor en TC Athene

Stoetertij Turfhorst was niet alleen de geregistreerde van de hoogst scorende merrie Lady Jane, ook hadden zij Lady Orleans Turfhorst meegenomen die door eigenaar Erik Koele zelf werd gefokt. Deze dochter van Grenoble heeft net als haar stalgenoot een zeer bekende moeder. Orleans (v. Jazz) is de volle zus van Adelinde Cornelissen’s Grand Prix-paard Parzival, en kennen we ook als de moeder van de KWPN-hengst Governor (v. Totilas) en het internationale dressuurpaard TC Athene (v. United). Lady Orleans Turfhorst werd beloond met 85 exterieur en 80 voor beweging. “Een royaal ontwikkeld sterk paard dat over goede verhoudingen beschikt. Ze heeft een aansprekend front met de hals er goed op en een ruim voldoende bespierde bovenlijn. In de stap liet ze het vandaag wat liggen, en kwam ze wat tekort in lichaamsgebruik en ruimte. Maar in draf en galop heeft ze veel actie, afdruk, en lichaamsgebruik. Ze kan goed schakelen en changeert gemakkelijk.”

Bron KWPN