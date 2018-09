Apache overleeft ‘first class’ vliegreis

Reizen is nooit Apaches grootste hobby geweest. Daarom mocht hij ‘first class’ (lees: alleen in een container) naar Tryon vliegen en mocht Emmelie Scholtens vriend Jeroen Witte, in plaats van teamveterinair Edwin Enzerink, mee onderweg als groom. Inmiddels is de hengst van Ad Valk, samen met de andere Nederlandse dressuurpaarden (Zonik, Dream Boy en Cennin), veilig aangekomen in de Verenigde Staten.