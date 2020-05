App voor sperma-kwaliteit verbaast Belgische onderzoekers

Het klinkt misschien als sciencefiction, of als een 1-april-grap, maar Belgische onderzoekers hebben een app onderzocht die spermakwaliteit kan meten. Ze kwamen tot de conclusie dat de betrouwbaarheid van de app behoorlijk goed is. Handig voor fokkers, vooral in landen waar de infrastructuur voor de fokkerijk minder ontwikkeld is dan Nederland. De kosten zijn een stuk lager dan die van de laboratoriumapparatuur die hier normaalgesproken voor gebruikt wordt.

De app, die met een Ipad werkt, geeft betrouwbare informatie over concentratie, motiliteit en andere kenmerken van het hengstensperma. “Het is verbazingwekkend hoe dichtbij elkaar de resulaten van dit mobiele meetsysteem en die van een laboratorium systeem zijn” vertelt Peter Daels van de Diergeneeskundige Faculteit van Gent.

iSperm

De app is iSperm gedoopt en gaf resultaten die niet meer dan 10% afweken van die van de dure laboratoriumapparaten van de merken AndroVision en NucleoCounter. Die laatste zijn niet mobiel te gebruiken, maar staan altijd in een lab. Ze kosten meer dan 20.000 euro per stuk. “Er zijn maar een paar van dergelijke apparaten in België” vertelt Daels “en wereldwijd zie je ze vooral in specifieke laboratoria en bij grote fokbedrijven.” De iSperm werkt met een iPad, een extra meetapparaatje en een app en brengt het zelf testen van sperma dus binnen handbereik van veel kleinere fokkers en van dierenartsen. Er bestaat wel andere draagbare apparatuur, maar die meet vaak maar één aspect van de spermakwaliteit.

Onderzoek

Er werd een kleine hoeveelheid rietjes getest met de bekende laboratorium-apparaten en met de app. Gekeken werd naar concentratie, motiliteit en het verloop van de motiliteit. Er waren kleine verschillen tussen de app en de laboratorium-machines, die de ‘gouden standaard’ vormen. “Deze verschillen zijn in het veld echter wel acceptabel” aldus Daens. Daar komt de praktische waarde en de kostenbesparing nog bij.

“Het is een handig middel voor eigenaren om vast te stellen of de hengstenhouder de juiste concentratie voor hun merrie heeft opgestuurd” zegt de onderzoeker. “We vroegen ons af of zo’n eenvoudige oplossing wel een goed resultaat kon geven, maar we waren behoorlijk onder de indruk.” De app vereist wel een extra apparaatje dat op de iPad geschroefd wordt. Dat kost ongeveer 2.000 euro. Het systeem bestaat ook voor sperma van stieren en varkens.

Bron: The Horse / iSperm