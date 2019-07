Arezzo VDL en Fontaine TN leveren veulenkampioenen in Tolbert

Op de goed bezochte, lokale veulenkeuring in Tolbert konden gister 29 spring- en 27 dressuurveulens worden uitgenodigd voor de Centrale Keuring. Ogruso H (Arezzo VDL x Chello III) en Otaine MWE (Fontaine TN x Apache) werden kampioen.

Bij de springveulens werden vier veulens uitgenodigd voor de kampioenskeuring en trok de Arezzo VDL-zoon Ogruso H van Anne-Jan Hazenberg uit Opende aan het langste eind. “Dit is een goed ontwikkeld hengstveulen dat goed in het rechthoeksmodel staat en goede verhoudingen heeft. Ogruso H beweegt met veel gemak en een actief achterbeengebruik, en in galop valt zijn afdruk ook positief op”, licht inspecteur Bart Henstra toe.

Freeman VDL-zoon ‘galoppeert lichtvoetig’

Op de tweede plaats kwam Owen (Freeman VDL x Indoctro) van fokkers Sietse en Iekje van der Meer. “Opnieuw een goed ontwikkeld hengstveulen, met een aansprekend model en een fractie teer fundament. Owen heeft een makkelijke draf en galoppeert met veel balans en een sterk achterbeengebruik.”

Obylle beste merrieveulen springen

Het beste merrieveulen eindigde al derde: Obylle (Comthago x Goodtimes, fokker J. Wiersma uit Nieuwebrug) van Willy Oosterveld uit Vlagtwedde. “Deze Comthago-dochter is een chique verschijning en heeft een goede bovenlijn. Ze galoppeert lichtvoetig en met een goed lichaamsgebruik.”

Dochter van Emerald

De Emerald van ’t Ruytershof-dochter Orina (vm. Indoctro) van Familie Van Rooijen uit Overschild volgde op de vierde plaats. Dit is een goed ontwikkeld en sterk bespierd veulen met een krachtige galop.

‘Otaine beweegt met veel techniek’

Het hengstveulen Otaine MWE (Fontaine TN x Apache) van fokkers M. en W. Bandringa uit Zevenhuizen en H. Spierings uit Evertsoord werd tot kampioen van de dressuurveulens verkozen op de lokale veulenkeuring. “Dit is een voldoende goed ontwikkeld veulen met een heel correct en harmonieus gebouwd model. Hij heeft hard fundament en beweegt op een hele goede manier. Hij is lichtvoetig, beweegt met veel techniek en kan al opvallend goed schakelen”, vertelt Henstra.

Uit halfzus Grand Prix-hengst Vivaldo

De Blue Hors Zackerey-zoon Odegaard (vm. Florencio) van fokker Klaas Buist kon als tweede opgesteld worden. Deze uit een halfzus van de Grand Prix-hengst Vivaldo (v. Polansky) blonk vooral uit met zijn galop. “Odegaard is een rassig veulen met een goed model en iets gebogen achterbeen. Hij stapt goed en draaft met gemak, waarbij hij nog iets meer vanuit het achterbeen zou kunnen aantreden. In galop overtuigt hij keer op keer.”

Twee keer Appie Dijkstra

Het Just Wimphof-merrieveulen Ojolana (vm. Apache) van Appie Dijkstra eindigde als derde. “Een heel correct gebouwd en aansprekend veulen met een sterke bovenlijn. In beweging valt ze op met haar lossigheid en schakelvermogen.” Van dezelfde fokker kwam de extra gemodelleerde, bloedgemaakte Orilana (Indian Rock x Cupido) op de vierde plaats. Dit lichtvoetig bewegende, hoogbenige merrieveulen beweegt met voldoende kracht.

Veulens van Daily Diamond en Desperado

Vijfde werd het aansprekende, met afdruk bewegende hengstveulen Odumiro (Daily Diamond x Gribaldi) van Wubbe Tammenga uit Sellingen, gevolgd door het heel correct gebouwde en functioneel bewegende merrieveulen Onneke (Desperado x Osmium, fokker Trainingsstal Witte Scholtens) van Jelle Dikkema Jr. en Willy Vos.

Bron KWPN