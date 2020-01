Arnold Kootstra (57) overleden

Vandaag is geheel onverwacht Arnold Kootstra overleden. De KWPN-inspecteur voor de springpaardenfokkerij is slechts 57 jaar oud geworden. Kootstra is thuis overleden aan een hartstilstand.

Arnold Kootstra was een verdienstelijke springruiter toen hij in 1991 in dienst trad van Stal Roelofs, de grootschalige springpaardenfokkerij van Herman Roelofs in Den Ham. In korte tijd ontwikkelde Kootstra zich tot de spil van deze fokkerij, die als één van de eersten volledig was gespecialiseerd in de springrichting. Volgens de Roelofs-filosofie waren gezondheid en een royaal bloedaandeel onderdeel van het fokdoel.

Goedgekeurde hengsten

Twintig jaar lang vormde Arnold Kootstra – voor het grootste deel van deze periode als bedrijfsleider – een span met eigenaar Herman Roelofs. Het was Kootstra die het gebruik van extern topbloed, waaronder Contender, Calido, Caretino en Concorde, promootte. In zijn Roelofs-tijd werd een groot aantal R-hengsten goedgekeurd door het KWPN, waaronder de later preferent verklaarde Namelus R (v. Concorde), de keurhengst Mermus R (v. Burggraaf) en Odermus R (v. Calido).

Vrij springen

Befaamd was ook het testen van de nog zeer jonge fokproducten in het vrij bewegen en vrij springen, waarmee Kootstra de jonge paarden van Roelofs al vanaf dat ze gespeend veulen waren op hun talenten onderzocht. Met zijn systematische aanpak realiseerde Kootstra een efficiencyslag voor zijn werkgever.

Eurocommerce

Na 20 jaar Stal Roelofs vond Arnold Kootstra het tijd voor wat anders. In 2011 ging hij in op een verzoek van Stal Eurocommerce om de fokkerijafdeling te komen versterken. Maar in Lochem voelde Kootstra zich niet op zijn gemak en al gauw keek hij om naar wat anders. In 2012 trad hij in dienst van het KWPN als inspecteur van de fokrichting springen. In deze functie voelde Kootstra zich als een vis in het water.

Sterke overtuigingen

Arnold Kootstra was een altijd vriendelijke en gemoedelijke man, die echter zeer sterk in zijn schoenen stond als het ging om zijn overtuigingen ten aanzien van de kwaliteiten van een springpaard. Arnold Kootstra laat zijn vrouw Elise achter.

Verslagenheid

Het KWPN heeft met grote verslagenheid gereageerd. Het overlijden van deze zeer gewaardeerde collega is een grote schok voor het stamboek.

Bron: Horses.nl