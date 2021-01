Bauke de Boer KFPS Fokker van het Jaar 2020

De KFPS Fokker van het Jaar 2020 heet Bauke de Boer uit Nes. De 59-jarige ‘Fan Bokkum’ fokker heeft het afgelopen jaar met zijn Friese paarden niet alleen in de keuringsring, maar ook in de aanlegtesten en dressuur gescoord waardoor hij het hoogst uitkwam in de puntentelling voor Fokker van het Jaar 2020.

“Dit is de slagroom op de taart”, zo vertelde Bauke op zijn boerderij waar al voor de HK opnamen werden gemaakt tijdens het uitreiken van de prijs. “Een waardering voor mijn fokkerswerk, én voor het fokkerswerk van mijn heit.”

Stam 110

De fokkerij uit stam 110 heeft het afgelopen jaar gescoord met 4 Sterren, 1 Sport Elite, 5 Sport paarden, 1 Prestatie merrie, 2 Preferente merries én een AA. De fokkerij van Bauke de Boer begon ooit met de Model Preferente Neenke. Nog een cruciale merrie in deze foklijn is Annichje fan Bokkum Model Sport Elite Preferent Prestatie AAA (Ulke 338 x Gaije 295) die de meest predicaatrijkste merrie van het KFPS is.

106 veulens

In totaal werden er maar liefst 106 veulens geboren in de ‘Fan Bokkum’ stal en dat resulteerde in vele Sterren, Modellen, Preferentschappen, Prestatiepredicaten en één alleskunner die de maximale rij aan predicaten verdiende.

‘Ontbreekt no goedgekeurde hengst’

Een wens heeft de veehouder uit Nes overigens nog wel. “De merries uit deze lijn doen het heel goed, wat eigenlijk nog ontbreekt is een goedgekeurde hengst.”

Bron Phryso