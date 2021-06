Belgische keuring levert zes stermerries op, twee voorlopig keur

Zaterdag werd onder stralende weersomstandigheden bij manege Breugelhoeve M&M in Peer een gecombineerde stamboek- en Centrale Keuring gehouden. Tien volwassen merries werden beoordeeld, hiervan kregen er zes het sterpredicaat, waaronder een 23-jarige. Twee kersverse stermerries werden vervolgens voorlopig keur.

Als juryleden stonden Floor Dröge en Bart Bax in de baan, met aspirant-jury Luuk Smetsers. De dag begon met het voorstellen van de oudste merrie, Ramazotti. Deze 23-jarige dochter van Livingstone is geboren uit de keur sportmerrie Milottie (v.Pavarotti van de Helle). Ze is geregistreerd bij A. Vanpraet uit Heikant. De jury omschreef haar als: “Een goed bewaarde merrie, met een hard fundament. Ze staat voldoende in het rechthoeksmodel en beschikt over een mooi front. Ze had even wat meer ontwikkeling mogen hebben.” Met een score van 70 voor zowel beweging als exterieur komt ze in aanmerking voor het sterpredikaat, mits haar sportpredicaat bevestigd wordt.

85 voor draf

In de eerste groep van de dag liep ook Lillara. De voldoende ontwikkelde dochter van Ferguson toonde volgens de jury: “Veel uitstraling, tritt in de benen en looplust. Ze laat een mooie beentechniek zien, beweegt gedragen en schakelt opvallend makkelijk. Ze mist nog een beetje bespiering in de haar hals.” Voor haar exterieur liet Lillara 70 noteren en voor beweging 80, met als hoogste punten maar liefst 85, voor haar draf. Tijdens de Centrale Keuring die aansloot op deze eerste groep, miste Lillara nipt het voorlopig keurpredicaat, want daarvoor wilde de jury iets mooiere voeten zien. De bruine merrie is gefokt bij Nicole Heyns uit Beerse uit elite IBOP-dr PROK Dillara Platinum (v.Jazz). Lillara werd in de baan voorgesteld door dochter Diete Vos. Nicole: “Ze is nog maar pas beleerd, want we wilden haar eerst laten uitgroeien. Soms komt het Jazz-bloed even naar boven en wordt ze even druk, maar ze is even snel weer braaf. Het is een hele fijne merrie. Diete rijdt naast haar baan meerdere paarden en we hebben de moeder van Dillara ook nog, daarom hadden we bedacht om haar te verkopen. We hebben haar nog niet geadverteerd. Wij zijn heel blij met het positieve commentaar van de jury, maar dat maakt verkopen ook meteen weer lastiger!”

Veel tritt

Miss Glamourdale LH (v. Glamourdale) mocht ook rekenen op een positieve beoordeling. “Deze goed in het rechthoeksmodel staande merrie heeft voldoende front en stapt actief. In draf toont ze veel tritt en buiging in de gewrichten. Aangalopperen doet ze wat moeizaam, maar ze drukt wel af in die galop.” De zwarte merrie is gefokt bij R.J. Lickley in Wolverhampton en staat geregistreerd bij J2L Stables BVBA. Ze is geboren uit ster PROK Diana (v.Don Frederico). Tijdens haar stamboekopname kreeg ze 70 voor exterieur en 75 voor beweging en dat leverde haar het sterpredicaat op. Even later in de Centrale Keuring werd ze niet in graad verhoogd, want daarvoor miste ze met haar 1.62m net even wat ontwikkeling.

‘Goed ontwikkeld’

In het tweede gedeelte van de keuring beet in de baan My Indian Dream SVB de spits af. Deze fraaie dochter van Indian Rock heeft veel sport in haar stam. Ze is geboren uit de voorlopig keurmerrie Vivianne van Vlaswinkel (v. Roman Nature). De jury omschreef haar als: “Een goed ontwikkelde merrie met een sprekend hoofd. Ze stapt krachtig en actief. In draf laat ze een mooie beentechniek zien. Ze galoppeert wat moeilijk aan vandaag, waarschijnlijk is ze onder de indruk van de voor haar vreemde omgeving.” Voor haar exterieur liet ze 70 noteren en 75 voor beweging, de hoogste punten kreeg ze voor haar draf, 80. Daarmee werd ze stermerrie en bleef dit ook tijdens de Centrale Keuring, omdat ze even wat meer kwaliteit in haar fundament zou mogen laten zien.

Voorlopig keur voor Just Me Jellybean

De eigenaar van My Indian Dream SVB, Steve van Bambost uit Sint Truiden kwam meteen met nog een troef in de baan. Deze Just Me Jellybean (v. Sorento) is een halfzus van My Indian Dream SVB. Ze kreeg van de jury 70 voor exterieur, 80 voor beweging en maar liefst 85 voor haar draf: “Dat doet ze heel elegant met een mooi gebruik van het voorbeen, daarbij schakelt ze heel makkelijk. In galop toont ze ruimte en balans.” Na het behalen van het sterpredicaat werd ze tijdens de Centrale Keuring ook voorlopig keur.

Halfzussen

Steve Van Bambost en Evelien Neven runnen samen SVB Dressage, een trainingsstal voor jonge paarden in Sint-Truiden. Evelien: “We houden ons voornamelijk bezig met het zadelmak maken en opleiden van dressuurpaarden. Tegelijkertijd stampen we stilaan onze eigen fokkerij uit de grond. We beschikken momenteel over zes zelf gefokte merries, die we op termijn zullen inzetten in de fokkerij. Op de stamboekkeuring in Peer stelden we twee van deze merries voor, de halfzussen My Indian Dream SVB uit 2017 en Just Me Jellybean uit 2014. Beide merries zijn dochters van de voorlopig keurmerrie Vivianne van Vlaswinkel. Steve kocht Vivianne als driejarige bij stoeterij De Radstake en zette haar in als fokmerrie. Met succes, want haar eerste nakomeling Suave van Sorento liep een IBOP van 82 punten en haalde de finale van de PAVO Cup in 2011. Vandaag brachten we de volle zus van Suave mee naar de stamboekkeuring. Deze Just Me Jellybean heeft een bijzondere geschiedenis achter zich. Ze werd namelijk geboren uit een tweeling; haar broertje stierf vlak na de geboorte. Tegen alle verwachtingen in groeide Jellybean uit tot een dappere, sterke en gezonde merrie. Als vijfjarige bracht ik haar uit in de SBB Competitie voor Jonge Paarden in België. Tijdens de nationale finale behaalden we de bronzen medaille. Een jaar later kreeg Jellybean een knap hengstveulen van Le Formidable. Voor 2022 verwacht ze een veulen van Fürst Toto. Tussendoor wordt ze klaargemaakt voor het Z, met het oog op de volgende predicaten. Haar halfzus My Indian Dream SVB is een dochter van Indian Rock. In 2016 zagen we hem in de kooi tijdens de tweede bezichtiging van de KWPN hengstenkeuring. Onze hengstenkeuze voor Vivianne was destijds meteen gemaakt. We kunnen alleen maar blij zijn met het resultaat: My Indian Dream is een nuchter, werkwillig paard met drie uitstekende basisgangen. Vorige week werd ze voor het eerst uitgebracht op wedstrijd en won ze meteen de rubriek voor 4-jarigen. De focus ligt bij haar eerst op de sport, maar na verloop van tijd zal zij eveneens ingezet worden in de fokkerij. We proberen onze fokproducten steeds aan te houden tot ze onder het zadel zijn. Het is fantastisch om hen te zien opgroeien en er dan zelf mee aan de slag te gaan!”

Nurona

Na de oudere merries waren de driejarige merries aan de beurt. Als eerste was dat Nurona (v. Ferguson). Zij komt uit een bekende merrielijn met daarin meerdere goedgekeurde hengsten. Ze is geboren uit Turona (ster pref prest PROK v.Negro), M.J. Wijlaars uit Nuenen staat te boek als fokker en geregistreerde. “Ze staat goed in het rechthoeksmodel. Een jeugdige, in de positieve zin van het woord, merrie met een lichte hoofd-halsverbinding en een goede beentechniek met vooral een actief achterbeen.” Deze merrie behaalde het sterpredicaat met 70 voor exterieur, 75 voor beweging en 80 voor haar krachtige galop. In de Centrale Keuring om keur te worden moet een merrie iets extra’s hebben in haar beweging of exterieur, daaraan voldeed Nurona deze keer niet en daarom bleef zij ster.

Goede voorbereiding voor Naya

Wel verhoogd in graad werd tijdens de Centrale Keuring de kersverse stermerrie Naya van de Kerkhoeve, een dochter van For Ferrero uit Kaya van de Kerkhoeve (v.Don Olymbrio), gefokt en geregistreerd bij De Kerkhoeve in Arendonk. Deze merrie scoorde 75 voor zowel exterieur als beweging. “Een hele correct en mooi gemodelleerde merrie met veel uitstraling en een heel fraai front, met een opvallend goede schoft- en schouderpartij. Ze liet een actieve beweging en een fijne beentechniek zien. Met daarbij ook hele goede voeten”, aldus Floor Dröge. Zij roemde na afloop de keuringslocatie: “Een hele fijne locatie, binnen bleef het ondanks de hitte buiten lekker koel. Er lag een hele fijne bodem in, waarop de paarden zich optimaal konden laten zien. Wat ons opviel was dat de paarden goed voorbereid werden voorgesteld. Er waren geen extreme uitschieters, maar veel belangrijker, ook geen echt ondereind.”

Bron: KWPN / Horses.nl