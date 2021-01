Ben Platzer interim juryvoorzitter NWPCS

Begin januari legde Elbert Koelewijn per direct zijn functie als voorzitter van het jurycorps van het NWPCS (Welsh Stamboek) neer. Koelewijn nam deze beslissing vanwege een principieel verschil van inzicht tussen hem en het hoofdbestuur en de Ledenraad van het NWPCS. Het stamboek heeft nu Ben Platzer bereid gevonden om de functie van interim juryvoorzitter te gaan vervullen.

In een persbericht schrijft het NWPCS: “Platzer heeft zijn sporen reeds ruim verdiend binnen het stamboek en is niet alleen een zeer ervaren jurylid maar was in het verleden ook jaren voorzitter van het jurycorps.”

‘Blij met komst Platzer’

Louis Roeters, bestuurslid fokkerijzaken: “We zijn blij met de komst van Ben Platzer als interim juryvoorzitter. Met de hengstenkeuring voor de deur is het prettig om de ervaring van Ben toe te kunnen voegen aan ons sterke jurycorps. We kijken vol vertrouwen naar de toekomst.’’

Hengstenkeuring

De hengstenkeuring van het stamboek staat gepland op 12 en 13 februari. Vanwege de geldende COVID-19 maatregelen zal deze hengstenkeuring zonder publiek georganiseerd moeten worden, maar de keuring zal voor iedereen gratis te volgen zijn via ClipMyHorse.tv. Platzer kan dus direct aan de slag met zijn jurykorps, er zijn zo’n 100 nieuw te keuren hengsten aangemeld voor de hengstenkeuring.

Bron Persbericht