Benadeelde fokker KFPS krijgt nauwelijks schadevergoeding

Bijna twee jaar nadat het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaalde dat het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek (KFPS) onrechtmatig heeft gehandeld ten opzichte van de Brabantse fokker M.A. Janssen, is eindelijk de daaropvolgende schadeprocedure afgerond. Voor het Friezenstamboek loopt het verhaal met een sisser af. De benadeelde fokker krijgt niet de geëiste twee ton, maar 3.425 euro plus rente toegewezen wegens de verminderde waarde van verkochte nakomelingen van zijn merrie. Hij moet bovendien de proceskosten betalen.

Het nieuws is slecht voor de merriehouder. De rechtbank Noord-Nederland wees het grootste deel van zijn vorderingen af. Janssen heeft wel gelijk gekregen van het Gerechtshof dat het KFPS onrechtmatig gehandeld heeft, door hem niet te informeren over in 2003 gerezen twijfels over de afstamming van zijn merrie. Daardoor fokte de Brabander door met zijn merrie. Toen in 2013 duidelijk werd dat de afstamming niet klopte, werden het paard en haar nakomelingen uit het stamboek gehaald waardoor hun waarde verminderde. De fokker eiste ruim 200.000 euro van het stamboek, maar volgens de rechtbank is de schade die hij geleden heeft slechts 3.425 euro plus rente. Zij nemen daarbij onder meer mee dat het om hobbyfokkerij ging.

