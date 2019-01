Berlin, Verdi TN, Ugano Sitte en Baltic VDL leiden wereldranglijsten

Op 1 januari worden alle paarden een jaartje ouder en dat had afgelopen nacht een grote impact op de wereldranglijsten van HorseTelex. Bijna alle klassementen met nakomelingen in de verschillende leeftijdscategorieën zijn op de kop gegaan. Alleen Class A (met minimaal 100 nakomelingen van alle leeftijden) bleef logischerwijs onveranderd, met For Pleasure op kop en Cornet Obolensky die hem op de hielen zit. WBFSH-leider Chacco-Blue, die verreweg de meeste kinderen in de internationale sport heeft lopen, volgt bij HorseTelex op 3.

Doordat de oudste nakomelingen van Cornet Obolensky nu 16 jaar zijn, moest hij de aanvoerdersband in Class B (minimaal 80 nakomelingen van maximaal 15 jaar) overgeven aan Berlin. Verdi TN en Ugano Sitte doen het uitzonderlijk goed: ze leiden het klassement in de groepen waarin zij met hun oudste nakomelingen thuishoren. Voor Verdi is dat Class C (minimaal 60 nakomelingen van maximaal 13 jaar), Ugano voert Class D aan (minimaal 40 nakomelingen van maximaal 11 jaar). Daarnaast zijn Verdi en Ugano in het klassement dat één stapje boven hun macht ligt (Class B, respectievelijk C) opgeklommen naar de tweede plaats.

Shooting star Baltic VDL

Baltic VDL komt met 39 internationale nakomelingen met stip op 1 in Class E (minimaal 20 nakomelingen van maximaal 9 jaar). Opvallend in deze jongste categorie is de goede score van Bustique, die achter Colestus op de derde plaats komt.

Hoe werkt het?

Alle klasseringen kunnen in de loop van dit jaar veranderen. HorseTelex Results houdt namelijk alle uitslagen van alle internationale rubrieken bij en heeft hier een puntensysteem aan verbonden. Met een goede prestatie in elke basisomloop en bonuspunten voor de bovenste helft van het klassement van elke rubriek (en extra veel bonus voor goede prestaties op grote kampioenschappen) verzamelen alle paarden ISV-punten (International Sport Value), die worden toegeschreven aan hun vaders (100%) en moedersvaders (50%). Op deze manier verzamelen hengsten punten met hun kinderen en kleinkinderen. Deze punten worden gedeeld door het aantal actieve nakomelingen, waardoor er een gemiddeld prestatieniveau van de kinderen, de International Progeny Value (IPV), ontstaat.

Eddie Blue beste springpaard

Eddie Blue (v. Zirocco Blue) was in 2018 het beste springpaard. De nummer 2 van de Wereldbekerfinale in Parijs droeg onder Devin Ryan in belangrijke mate bij aan het wereldgoud voor de Verenigde Staten op de WEG in Tryon. Bianca (v. Balou de Rouet) van Steve Guerdat werd tweede op de ISV-ranglijst over 2018, gevolgd door Fine Lady (v. Forsyth) van Eric Lamaze. Het ISV-cijfer ontstaat door het totaal aantal punten van een paard te delen door het aantal keren dat het paard van start is gegaan.

Voor leden

De klassementen ISV en IPV zijn toegankelijk voor TOP-leden van HorseTelex. Meer informatie vind je hier.

Bron: persbericht