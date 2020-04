Bernhard Thoben per 1 april fokkerijleider Oldenburger Verband

De Oldenburger fokkerijleider dr. Wolfgang Schulze-Schleppinghof is met pensioen. Per 1 april neemt Bernard Thoben officieel zijn taken over. Thoben was sinds juli vorig jaar naast Schulze-Schleppinghof werkzaam als beleidsmedewerker.

Bernard Thoben fokt zelf springpaarden en was actief in de springsport tot en met de klasse S. Thoben was daarnaast actief lid van de Oldenburger Jungzüchter en bereidde vele merries en hengsten voor op keuringen. Na zijn studie Agrarische Wetenschappen aan de Universiteit van Göttingen was hij actief in de levensmiddelenbranche.

Sinds juli vorig jaar is Thoben in dienst van het Oldenburger Verband. In deze tijd werkte hij met de hengstenkeuringscommissie samen. Deed hij veulenregistraties en was hij lid van de beoordelingscommissie op de Oldenburgse merriekeuring in Rastede.

De officiële overdracht vindt later dit jaar plaats door de coronacrisis.

Bron Oldenburger Verband