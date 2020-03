Besluiten beoordeling oudere hengsten

De hengstenkeuringscommissies dressuur en springen zijn bijeengeweest om de fokkerijresultaten van een aantal hengsten te beoordelen. Wanneer een hengst na de beoordeling op veulens wordt gehandhaafd, is het volgende selectiemoment wanneer de oudste nakomelingen vier jaar zijn.

Minimaal tien nakomelingen moeten worden gescoord bij een stamboekkeuring of tijdens de eerste bezichtiging van de hengstenkeuring. Wanneer niet voldaan wordt aan dit minimum wordt de beoordeling vooruitgeschoven tot het moment dat het minimum van tien gescoorde nakomelingen is bereikt.

Na het beoordelingsmoment op vierjarige en zevenjarige nakomelingen maakt de hengstenkeuringscommissie de afweging of een hengst op wacht wordt gezet of gehandhaafd blijft tot het volgende beoordelingsmoment. Wanneer de oudste nakomelingen 11 jaar zijn, is het laatste selectiemoment. Nu besluit de hengstenkeuringscommissie een hengst definitief goed te keuren of af te keuren.

Beoordeling vierjarigen

Wanneer een hengst goed blijkt te fokken aan de hand van de fokwaarden exterieur en beweging, blijft de hengst gehandhaafd. Het aantal behaalde predicaten op de stamboekkeuring/ster-/2e-//aangewezen hengsten wordt meegenomen in de besluitvorming. Eigen prestaties van de hengst (o.a. hengstencompetitie en kampioenschap jonge paarden) worden eveneens meegewogen.

Beoordeling zevenjarigen

Het volgende beoordelingsmoment is op zevenjarige nakomelingen. Door de hengstenkeuringscommissie wordt nu de vererving van sportprestaties zwaarder meegenomen in de beoordeling. Overigens blijven exterieur en beweging en ook de testen meewegen in de besluitvorming. De beoordeling geschiedt aan de hand van de sportgegevens die door de FEI, KNHS en het KWPN zijn vastgelegd.

Beoordeling elfjarigen

Beoordeeld wordt of de hengst een positieve bijdrage levert aan het bereiken van het KWPN fokdoel. De criteria waarop deze beslissing wordt genomen is gebaseerd op de fokwaarden sport, exterieur en beweging. Tevens wordt beoordeeld of de hengst zich mogelijk in andere sportdisciplines positief weet te onderscheiden; oa in eventing of als vererver van hunters.

Bekijk hier de adviezen die de hengstenkeuringscommissies aan het algemeen bestuur hebben voorgedragen. Deze adviezen heeft het algemeen bestuur inmiddels omgezet in besluiten.

Bron: KWPN