Bewezen vaderdieren voeren de boventoon op Zangersheide

Uniek bij Zangersheide is dat de aangeboden veulens ook gequoteerd worden op hun moederlijn, die daardoor een rechtstreekse invloed heeft op het eindresultaat. Ook qua internationaal publiek zijn er geen stamboeken die het Zangersheide moeilijk kunnen maken. Vanuit de vier windstreken kwamen fokkers afgereisd om hun veulen te presenteren, al lag de nadruk natuurlijk nog steeds op België, Duitsland, Frankrijk en Nederland, zeg maar het epicentrum van de springpaardenfokkerij.

Reeks A

De veulens werden ingedeeld op leeftijd en de jongste veulens kwamen als eerste aan de beurt op donderdag. Bij de merrieveulens was de winst voor Capraline Champion Z, een dochter van Catoki uit een moeder van Landor S. Capraline werd gefokt door de Nederlander T. De Boer. Cicero Z, een van de vaandeldragers van Zangersheide, leverde de nummer twee met Chablis AEG Z (mv. Baloubet du Rouet) van fokker Stal Aegten BVBA. Op drie vonden we A l’Aise de Betze. Dit merrieveulen werd gefokt door Fokkerij De Betze uit de merrie China Touch Hero (v. Chin Chin). De vader van A l’Aise luistert naar de naam Asca Z.

Asca Z

Die laatste drukte ook in de B-reeks voor merrieveulens zijn stempel door de winnares af te leveren. Deze prachtige Athena Db Z (mv. Calvaro) was met voorsprong het beste veulen in die reeks. Socca Fontanel, de moeder van Athena, leverde vorig jaar trouwens ook al een winnaar op het Z-Festival met Arizona Db Z (v. Aganix du Seigneur). Fokker van beide reekswinnaars is de familie Goen. Vadebo NV leverde met Levine vd Berghoeve Z (v. Levisto Z) een prima tweede en ook de nummer drie in deze reeks stamde af van een bewezen vaderdier, namelijk Tangelo van de Zuuthoeve. Tangela van ’t Weerijs Z werd gefokt door Hans Schipper uit een merrie van Kannan.

Nederlands fokkerijsucces

Kannan vinden we op zijn beurt ook terug in de reeks voor de oudste merrieveulens. Daar tekende de Voltaire-zoon immers voor het vaderschap van de bronzen medaillewinnares Kayli van Klein Statum Z. Kayli is gefokt door onze landgenoot J.W.M. Veltmaat. Ze moest in haar reeks evenwel de duimen leggen voor winnares Dolce Vita vd Holstenhoeve Z (v. Dominator 2000 Z) van Heidi Suls en Heidi Z (v. Harley VDL), gefokt door de Zwitserse Annette Würgler-Outry.

Nog meer Heartbreaker

Ook bij de hengstenveulens drukte Heartbreaker zijn stempel. Evenwel , net als via Harley VDL, was zijn invloed indirect. Zijn zonen lijken hem immers te evenaren. Halifax van ’t Kluizebos is zo’n voorbeeld. Zelf in de sport enorm succesvol onder Lorenzo de Luca en nu volgen ook de eerste fokkerijsuccessen. Zijn zoon Hocus Pocus S Z (mv. Comme Il Faut) won immers de reeks bij de jongste hengstenveulens. Ook Toulon verdedigde de naam van zijn vader met verve. Hij leverde de reekswinnaar in reeks B via Tsaar Blue vh Beeckhof Z (fokker: Patrick & Romy Vanderreyt).

Cornet all over the place

Nog is de invloed van Heartbreaker niet uitgewerkt. Hij is immers ook de moedersvader van Windows van ’t Costersveld, beter bekend als Cornet Obolensky en die was heel goed vertegenwoordigd in Lanaken. In de reeks bij de jongste hengstenveulens bezorgde hij Hans Schipper een tweede medaille via Cornetique Z (mv. Stakkato, derde plaats). Cornet’s kleinzoon Comilfo Plus Z had met Crans Montana Z (mv. Levisto Alpha Z) de tweede plaats voor zijn rekening genomen. Crans Montana werd gefokt door Stoeterij Zangersheide zelf. Ook Vadebo NV kreeg een tweede medaille omgehangen met dank aan Cornet Obolensky en zijn zoon Corvette vd Berghoeve Z. Corvette heeft als moeder Hiamant van ’t Roosakker (v. Diamant de Semilly) en komt uit de befaamde Roosakker-merrielijn. Hij werd tweede na Tsaar Blue, maar bleeft op zijn beurt nog net Chico B Z (Chacoon Blue x Tolan R) voor.

Diamant de Semilly

Ook in de laatste reeks van het kampioenschap, de oudste reeks bij de hengstenveulens, had Cornet via zijn zoon Comme Il Faut nog wat in de pap te brokken. Comme Promis Z (gefokt door Jonathan & Elise Korsten-Claes) legde in de eindafrekening immers beslag op de derde plaats. De winst in deze reeks was voor Dalido BV Z (v. Diamant de Semilly). Wim Brans & Elisa Vanmuysen fokten deze Dalido uit een moeder van Casper Z. Tweede stek was Catch Me Z, nakomeling van Cicero Z. De moeder van deze door Highsky BVBA gefokte Catch Me is een dochter van Kannan.

Bron: Paardenkrant-horses.nl