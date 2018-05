Bijlsma, Jansen en Kostelijk benoemd tot KWPN-juryleden

Nella Bijlsma, die ook al actief was als KWPN-jurylid in de EPTM- en IBOP-test, runt in het Friese Gytsjerk haar eigen springstal. Luc Jansen uit Horssen, die vorig jaar al meeliep op de KWPN stamboekkeuringen in Limburg als aspirant-jurylid, rijdt verschillende paarden in de landelijke springsport. Hij heeft ook zitting in het Jong KWPN bestuur. Ook Margot Kostelijk bekleedt een bestuursfunctie bij het KWPN in de regio Noord-Holland. Zij runt de dressuurstal MK Stables met Johan Meeuwisse in Rijsenhout.

Bron: KWPN/Paardenkrant-Horses.nl