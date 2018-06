Bijna alle merries ster op SK Kootwijkerbroek

De twee beste merries in Kootwijkerbroek behaalden voor zowel exterieur als beweging 85 punten. De eerste die tot dit puntenaantal kwam was Kissylena (v. Negro, m. Florena elite D-OC, mv Jazz) f/g M. Glaser uit Harskamp.

“De langgelijnde merrie heeft een sprekend hoofd, een lange hals die er goed op stond. Ze beweegt met veel techniek en een goed voorbeen gebruik waarbij ze veel tact heeft. Tot slot doet ze dit alles met veel houding en balans. Voor haar manier van draven behaalde ze maar liefst 90 punten.’’

Ook Kia Ora de Jeu (v. Negro, m. Rubinette elite preferent, mv. Cocktail) gefokt door Emmy de Jeu en in eigendom van René Fabrie en Anja Meester uit Kootwijkerbroek behaalde 85/85. ‘’De royaal ontwikkelde merrie staat goed in het rechthoeksmodel, beschikt over een mooi front met een sterke bovenlijn en een lange broekspier. Ze kreeg van ons 90 punten voor haar galoppade. Ze straalt in beweging macht en kracht uit waarbij ze een goede beentechniek met veel afdruk,’’ aldus Bax.

Bergop door de baan

Net iets minder punten behaalde de merrie Koco Linda f/g L. Heida uit Oldeholtpade. De nakomeling van Glamourdale uit ster-merrie Colinda (v. Tuschinski) kreeg 80 punten voor exterieur en 85 voor beweging. ‘’ Koco Linda is een royaal ontwikkelde merrie met veel front en een goede bespiering in de bovenlijn. Ze heeft een sprekend hoofd en daarbij een lichte hoofd-halsverbinding. De merrie heeft goede hoeven en in het algemeen een zeer correct fundament. Ze kreeg van ons 85 punten voor draf en houding. Haar draf kenmerkt zich door veel techniek, afdruk en souplesse. De gehele verrichting bleef ze mooi bergop.”

Mooie modellen

Kandyvrouwe, een dochter van Glock’s Toto JR uit elite sportmerrie Fergievrouwe (v. Bordeaux) f/g Marianne Hendriksen–de Rijk en H. de Rijke kreeg van ons 85 punten voor het stappen, het viel op met hoeveel ruimte ze rondstapte. De merrie is royaal ontwikkeld en heeft een sprekend hoofd. Ze beschikt over een goede schoftschouder partij en beweegt daarbij met balans en techniek. In galop changeerde ze makkelijk en had ze een goede buiging in de gewrichten van het achterbeen.’’ Ook Kalani SW (v. Grand Galaxy Win uit Cayenne elite D-OC (v. Florencio)) behaalde 80/80. De merrie is gefokt door S. Nijders en H.W. Westervelt uit Lichtenvoorde en is eigendom van Michelle Valkenburg van MV Horses uit Pijnacker. ‘’Kalani SW is een merrie die goed in het rechthoeksmodel staat, ze heeft veel uitstraling waarbij haar lange hals er goed op staat. Ze kreeg 85 punten voor haar draf waarbij ze veel beentechniek heeft en steeds goed bergop liep. In de galop mocht de merrie af en toe wat meer balans tonen. De hele verrichting had bijzonder veel souplesse,’’ sluit Bax zijn toelichting van de dag af.

Bron: KWPN