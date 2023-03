Blom Cup winnaar VDL Lightfeet prijstopper op WEF Sport Horse Auction

De door Geert van der Meer gefokte VDL Lightfeet (Arezzo VDL x Indoctro) was gisteravond het duurste springpaard van de WEF Sport Horse Auction. De regerend Nederlands kampioen van de zesjarige springpaarden werd verkocht voor 575.000 dollar (ruim 541.000 euro). Vijftien springpaarden kwamen on de hamer op de jaarlijks terugkerende veiling in samenwerking met de VDL Stud tijdens het Winter Equestrian Festival in Wellington. Op twee na werden alle paarden boven de 100.000 dollar verkocht.

De talentvolle VDL Lightfeet was vorig jaar heel succesvol. Onder Alex Gill won het paard de Blom Cup in en op het wereldkampioenschap in Lanaken werd de combinatie negende in de finale bij de zesjarigen. Er werd dan ook volop geboden op de zoon van Arezzo VDL en hij vond uiteindelijk een nieuwe eigenaar voor 575.000 dollar.

Het op een na duurste paard was ook een zoon van Arezzo VDL. De achtjarige VDL Kristoff (Arezzo VDL x Chin Chin) werd voor 290.000 dollar afgeslagen. Kristoff liep in januari zijn eerste internationale wedstrijd in Exloo en is op 1,40m-neveau actief.

Twee paarden gingen voor 250.000 euro van de hand. VDL Monsieur (Eldorado x Carambole) uit de lijn van Victor (Lucky Boy xx), die Amerika vertegenwoordigde op de WEG in Stockholm in 1990 met Joan Scharffenberger. De andere was VDL Magnus (Etoulon VDL x Arezzo VDL). De zesjarige ruin springt op 1,20-niveau en komt de invloedrijke Bryolieta-stam.

