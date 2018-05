Blue Hors haalt 3 WFFS-dragers voorlopig uit fokkerij

Blue Hors is tot nu het enige Europese hengstenstation dat de hengsten geheel op eigen initiatief liet testen. Blue Hors-chef Esben Møller is geschrokken van de uitslag. “Drie van tien hengsten is veel. Dat kan een aanwijzing zijn dat het gendefect vaker voorkomt dan tot nu toe werd gedacht. Daarom hebben we besloten de drie hengsten tijdelijk uit de fokkerij terug te trekken.”

Geen bekende WFFS-gevallen

Blue Hors meldt dat fokkers zich niet hebben gemeld over veulens met gebreken. Blue Hors Veneziano, een Vivaldi gefokt uit de volle zus van Don Schufro, heeft tot nu toe vier veulenjaargangen. Blue Hors Emilio (v. Escolar) heeft er één. Blue Hors Londoner, de publiekslieveling van de Oldenburger keuring en premiehengst op de Deense keuring, dekte dit seizoen voor het eerst.

‘Geen hengsten met het gen gebruiken’

Blue Hors-dierenarts Jesper Møller Nielsen raadt fokkers en eigenaren met nakomelingen van de drie WFFS-dragers aan om hun paarden te testen. Blue Hors wacht af wat de WBFSH of individuele stamboeken over WFFS besluiten. Tot die tijd raad Møller Nielsen af om WFFS-dragers te gebruiken in de fokkerij.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Blue Hors