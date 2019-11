Blue Hors verliest kampioensmerrie Rebelle

Stoeterij Blue Hors heeft één van haar belangrijkste merries verloren, de vijftienjarige Rebelle (Don Schufro x Regazzoni). De merrie was op driejarige leeftijd Oldenburger kampioene in Rastede, eindigde op zesjarige leeftijd op de zesde plaats op het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden en presteerde daarna tot en met de internationale Lichte Tour. De laatste paar jaar werd ze volledig ingezet voor de fokkerij.

Rebelle werd in 2004 op stoeterij Blue Hors geboren. Ze komt uit dezelfde merrielijn als de bekende dekhengsten Pik Bube I (Pik König x Frustra II) en Donnerschlag (Donnerhall x Pik König).

Bron: Oldenburger Pferde/Horses.nl

