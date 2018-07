Blue Hors Zack-dochter kampioen CK België

Kristal Fan T is volgens juryvoorzitter Petro Trommelen een ruim voldoende langgelijnde merrie die met haar mooie front over veel uitstraling bezit. “In draf toont ze veel techniek; het achterbeen is altijd gesloten, het voorbeengebruik is erg mooi. Wat ons betreft is ze de overtuigende kampioen, al zouden we de voeten wat royaler ontwikkeld willen zien”, licht Trommelen toe over de Blue Hors Zack-dochter (uit Fancy T elite sport-dres IBOP-dres PROK van Vivaldi.

Indyra van de Kerkhoeve kampioene bij vier- tot zevenjarige merries

De vijfjarige Indyra van de Kerkhoeve (Bon Bravour uit Germa van den Dries van Vamiro M, fokker T. Horsting uit Arendonk) had al een goede IBOP (78,5 punten) gelopen. De langgelijnde merrie heeft een mooie manier van draven. Op een eerdere stamboekkeuring had zij 75 punten voor exterieur en 80 punten voor beweging. Zij staat geregistreerd bij De Kerkhoeve uit Arendonk en dat betekent dat beide kampioensmerries geregistreerd staan bij een Belgische eigenaar.

