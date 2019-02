Blue Hors Zack en Nintender uitgeroepen tot ‘Hengst van het Jaar’ in Zweden

Voor het achtste jaar heeft het Zweedse stamboek SWB de Hengst van het Jaar gekozen in de dressuur- en springrichting. De invloed van het KWPN is groot in Zweden getuige de keuze voor het Grand Prix-paard Blue Hors Zack (v. Rousseau) in de discipline dressuur en Nintender (v. Namelus R) bij de springpaarden.

De verkiezing ‘Challenger-hengst van het jaar’ is om hengsten in de schijnwerpers te zetten die veelbelovend zijn in de fokkerij. Hun nakomelingen hebben getoond om succesvolle sportpaarden te worden.

Blue Hors Zack

De vijftienjarige Blue Hors Zack is vader van succesvolle dressuurpaarden. Niet alleen in Nederland en Denemarken maar ook bij verschillende andere stamboeken. Het heeft het SWB doen besluiten om hem Hengst van het Jaar te maken. De oudste SWB-nakomelingen zijn tien jaar oud. Van de 171 nakomelingen van vier of ouder, loopt 36% op wedstrijden.

Twee goedgekeurde zonen in Zweden

Verschillende nakomelingen zijn succesvol geweest in de jonge paarden rubrieken, zoal zijn goedgekeurde zoon Bergsjöholms Valbonne. Naast Valbonne heeft Zack in Zweden nog een goedgekeurde hengst, Zaladin MI. 6% van de nakomelingen van Blue Hors Zack hebben zich geplaatst in de M-dressuur of hoger. Andere goed presterende nakomelingen zijn Izack en Bulgari SEQ.

Nintender

Stal Roelofs uit Den Ham fokte de nu 17-jarige Nintender. De zoon van Namelus R heeft een internationale carrière achter de rug en is nu in Zweden uit geroepen tot hengst van het jaar. Zijn oudste SWB-nakomelingen zijn negen jaar en 66% loopt in de sport, 20% van zijn kinderen lopen in de hogere klassen.

Newton G op WK Lanaken

Zijn zoon Newton G nam deel aan het WK in Lanaken. Nintender heeft bij het SWB twee goedgekeurde zonen, Prince Nandor en Main Defender. Love Me Tender is een van zijn nakomelingen die internationaal aan de weg timmert onder Sofia Farman.

Bron SWB