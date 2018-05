Blue Hors zorgt voor doorbraak in Duits WFFS-zwijgen

De redactie van Horses.nl had al eerder contact met de Duitse stamboeken en de FN (de Duitse paardensport en -fokkerijkoepel) over WFFS. Dr. Teresa Dohms-Warnecke, plaatsvervangend fokkerijchef bij de FN, meldde toen dat er een onderzoek naar WFFS werd gestart: “Ook de bij de FN aangesloten stamboeken houden zich bezig met dit thema. Op de vergadering van de fokkerijraad van de FN is WFFS besproken en is besloten dat er wetenschappelijk onderzoek wordt gestart om de frequentie en de oorsprong van het gen dat de aandoening veroorzaakt te bepalen. Voor het onderzoek is er nu contact met de individuele stamboeken en worden zij om haarmonsters gevraagd. Pas als we meer weten over WFFS zullen we er dieper op ingaan.”

Duitse stations

Tot nu toe zijn er in Duitsland nog geen stations die de testresultaten van hun hengsten bekend hebben gemaakt. Er was sprake van testen op Landgestüt Celle, maar tegenover Horses.nl verklaarde de dierenarts op Celle dat er vooralsnog niet getest ging worden. Ook Dressurpferdeleistungszentrum Lodbergen zou haar hengsten testen, werd twee weken geleden gemeld. Van testresultaten is nog niets vernomen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl