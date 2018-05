Borculo-collectie voor Jumping Schröder Tubbergen staat

Alle zes veulens stammen af van erkende tophengsten. Het woord exclusief is van toepassing op de hengstveulens van Chacco Blue en Cumano. Van deze vaderdieren zal amper nog nageslacht komen, terwijl beide als wereldverver te boek staan. Twee merrieveulens maken ook deel uit van de collectie. Hun beider vaders presteerden overtuigend op de Olympische Spelen van Rio 2016, met de gouden Big Star voorop en in zijn kielzog Quabri de l’Isle. Twee hengstveulens van de hoog aangeschreven Diamant de Semilly en Comme Il Faut maken de collectie compleet.

Voorzitter heeft vertrouwen

Jan Markink, voorzitter van Borculo, heeft vertrouwen in de eerste editie van deze nieuwe veiling: “Aan alle randvoorwaarden is voldaan om van de Borculo JST Veulenveiling een succes te maken. Onze selectiecommissie is er opnieuw in geslaagd een hoogwaardige collectie van dit keer wat vroeger geboren veulens te selecteren.”

Bron: Persbericht/Paardenkrant-Horses.nl