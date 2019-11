Bordeaux-zoon Koning DG aan kop in Noord-Amerikaanse sporttest

De vierjarige Koning DG (Bordeaux x Jazz, fokker DG Bar Ranch) was de beste dressuurhengst op in de Noord-Amerikaanse sporttest. De hengst kwam uit op een gemiddelde van 8,95 en kreeg zelfs een 9,5 voor zijn rijdbaarheid. De Oldenburger-hengst Fellini CF (Finest x Rubinstein I) kwam met een 8,30 het dichtst bij de winnaar in de buurt.

Koning DG is gefokt uit Darcy CL (Jazz x Junior STV), die in 2008 het levenslicht zag bij haar fokker Cor van der Linden. De merrie verhuisde op jonge leeftijd al naar Californië, waar ze op vijfjarige leeftijd onder de naam DG Dancing Queen reservekampioen werd op het kampioenschap voor jonge dressuurpaarden in Lexington.

Bron: Horses.nl/Eurodressage