Brabanthal verstomt door collectie tuigpaardhengsten

De tweede bezichtiging voor tuigpaardhengsten zorgt normaal gesproken voor leven in de brouwerij op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch. Maar de collectie van dit jaar is zo weinig overtuigend dat de hele hal verstomde. De jury wees toch alle zeven hengsten aan voor het verrichtingsonderzoek en nodigde er twee uit voor de kampioenskeuring: cat.nr 603 (Delviro HBC x Patijn) en cat.nr 610 (Eebert x Plain's Liberator).

Het is te hopen dat de Oregon Trofee straks nog wat brengt voor de tuigpaardliefhebbers die 25 euro hebben neergeteld voor een ticket vandaag. Eigenaren zullen zich moeten bezinnen of de kwaliteit van de hengsten de kosten van het verrichtingsonderzoek waard is. In de toelichting plaatste juryvoorzitter Johan Hamminga meerdere kritische kanttekeningen bij de hengsten.

Groep 1

Bron: Horses.nl