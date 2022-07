Brabantse Veulenkeuring pakt opnieuw uit

Volgende week zaterdag is het zo ver, de Brabantse Veulenkeuring! KWPN Regio Noord-Brabant pakt opnieuw groots uit met gratis deelname, een flinke prijzenpot, gratis dekkingen, dekkingen met korting én een interessant jurycorps. De prachtige locatie van Manege ’t Zwarte Water is op zaterdag 9 juli een ontmoetingsplaats voor fokkers, waar de beste merries en veulens strijden om afvaardiging naar de Nationale Merriekeuring.

“Na het succes van vorig jaar, willen we dit jaar opnieuw groots uitpakken op de Centrale Keuring in De Mortel. Dankzij onze sponsoren kunnen we deelname aan de Veulenkeuring hartstikke aantrekkelijk maken. Het inschrijfgeld krijgen de deelnemers terug na afloop, een flinke prijzenpot doet het altijd goed en niet te vergeten de diverse gratis dekkingen en dekkingen met korting die de hengstenhouders ons aanbieden”, vertelt Willem Goesten enthousiast.

Ook aan voorbrengen gedacht

Vorig jaar namen maar liefst 75 veulens deel. “We hopen dat aantal dit jaar voorbij te streven.” Heeft u dressuur- of springveulen? Wacht dan niet te lang met inschrijven. Ook aan het voorbrengen is gedacht. De regio organiseert een voorbrengersteam waar iedere fokker kosteloos gebruik van kan maken. “Wij hebben gemerkt dat het regelen van een voorbrenger voor veel fokkers, en zeker voor nieuwe fokkers, vaak een drempel is. Vandaar dat wij onze leden hierin graag willen ontzorgen.” De fokkers dienen merrie met veulen zelf naar de ring te brengen en na afloop ook zelf op te vangen.

Spectaculaire veulenkeuring

“Wij verwachten een groot aantal deelnemers en een spectaculaire veulenkeuring! Het is voor fokkers heel waardevol om hun kroost tussen leeftijdsgenoten in actie te zien komen en daarnaast is de veulenkeuring ook gewoon een heel gezellig evenement. Fokkers uit alle hoeken van Brabant nemen deel, zowel in de dressuur- als springrichting, en ook buiten de provincie. Wij hopen tevens dat nieuwe fokkers hun gezicht laten zien, ook zij zijn van harte welkom! Graag richt ik mij nog speciaal tot onze sponsoren: Global Dressage Auction, Hengstenhouderij van Uijtert, Hengstenhouderij Brouwers, Studutch, Stal Hendrix, Van Olst Horses, Hengstenhouderij Den Hoorn, Reesink Horses, Stal van de Sande, Dressuurstal Adrie van Erp, Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling, HBC Stal en Stal Witte, want zonder hen is het niet mogelijk de Veulenkeuring te organiseren”, besluit Willem Goesten.

Persbericht