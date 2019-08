Brede top in collectie springveulens Borculo levert goed geld op

Ruim 10.700 euro gemiddeld en een topprijs van 35.000 euro, daar kon de eliteveiling Borculo gisteravond bij haar 40-jarige jubileum prima mee voor de dag komen. Tavi Z (Tobago Z x Chellano Z) was verantwoordelijk voor die hoofdprijs op de eerste dag van de Borculo Elite Veulenveiling in PSC Lichtenvoorde te Vragender. De kleinzoon van de beroemde merrie Larthago kwam via Nederlandse bemiddeling in Amerikaanse handen terecht.

Het exclusieve bloed, dit jaar goed vertegenwoordigd in een brede kopgroep van topveulens, scoorde goed op deze avond die geheel in het teken van de springveulens stond. Bij het merrieveulen Oklalottie W (Tangelo van de Zuuthoeve x Nabab de Rêve), gefokt uit een zus van gouden Olympiër Vindicat W (Peter Charles), viel de hamer van veilingmeester Frederik De Backer op een bedrag van 26.000 euro.

Cold Play

Een flinke biedingsstrijd vond eveneens plaats bij Orage. Deze stopte pas op 23.000 euro voor de dochter van Cornet Obolensky uit de Voltaire-moeder van Briljant (Katharina Offel). Voor 20.000 euro werd Herman Seiger de nieuwe eigenaar van het top hengstveulen Onthargos van ’t StuDutch. Dit sterk gebouwde, zeer goed bewegende hengstveulen van Conthargos is gefokt uit de merrie Honey Pearl (v. Emerald), een zus van het zilveren teampaard voor Zweden in Tryon Cold Play (Fredrik Jönsson).

Online

Nieuw bij dit veertigjarig jubileum van de Borculo Elite Veulenveiling was de mogelijkheid om ook online te bieden, dus op afstand en in real time. Bij diverse veulens kwamen online biedingen voorbij. Het hoogste online bod ging naar Mr. Maicandy van HH (Malito de Rêve x Darco). Deze kleinzoon van de legendarische Calgary-winnares Candy (Pieter Devos) bracht 16.000 euro op.

Buitenlandse kopers roerden zich nadrukkelijk tijdens deze veiling. Zo kregen veulens een nieuwe eigenaar uit onder meer Zwitserland, Portugal, Duitsland en de Verenigde Staten, waaruit zelfs een winnend bod van een bekende NBA basketballer verscheen.

Rudy van der Bruggen

Veilingtopper Tavi Z kan eveneens een oversteek naar de VS tegemoet zien. Fokker Rudy van der Bruggen uit Poppel (België) toonde zich met recht een gelukkig man na afloop van de veiling. “Deze merrielijn heeft ons al veel gebracht en dit is opnieuw een mooi moment, al moet je natuurlijk altijd geluk hebben. We waren er vroeg bij met onze keuze voor Tobago Z. Hij is zo goed gefokt en presteert nu geweldig in de sport. Hij blijkt super bij de moeder van dit veulen te passen. Het is al vanaf dag 1 een opvallend veulen en de merrie is niet voor niks opnieuw drachtig van Tobago.”

Vandaag komen in Vragender de dressuurveulens aan bod.

Bron: Persbericht/Horses.nl