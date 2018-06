Brummen: geen springmerries door naar ‘grote’ CK

KWPN Regio Gelderland heeft dit jaar de keuringsopzet voor springpaarden veranderd (lees hier meer). Op de Centrale Keuringen in Velddriel en Varsseveld werden totaal twee merries uitgenodigd voor de grote Centrale Keuring in Ermelo. Groot zal die Centrale Keuring niet worden: vandaag in Brummen werd er geen merrie uitgenodigd.

Hoogste punten

De hoogste punten (80/75) kon de jury kwijt aan de merrie Kamillavanta (Grodino x Berlin) van fokkers Jeroen Smak en R.J. Steging, nu in gezamenlijk eigendom met N.A. Geessink. Inspecteur Arnold Kootstra: ‘’Een zeer aansprekende merrie met een heel goed model.”

Een dochter van F-One USA (mv. Corland) kreeg voor zowel exterieur als springen 75 punten. K. Macoemba is gefokt en in eigendom van B. Veeneman uit Beemte Broekland en is drachtig van Arezzo. ‘’De F-One USA is een royaal gebouwde merrie met een correct model. Ze beschikt over een goede techniek waar we vandaag dan ook de hoogste punten voor gaven. ‘’

80-80 voor Apache-dochter

Inspecteur van Gelderland Bart Bax keurde vandaag samen met Toine Hoefs de dressuurpaarden in Brummen. Aan twee paarden kon het duo vandaag 80 punten kwijt. Bax: “Het was vandaag een groep paarden met een gemiddeld goede kwaliteit.”

Joyrider (Apache x Negro, f/g M.H.J. Gotink uit Warnsveld) kreeg 80 punten voor bewegen en 80 punten voor exterieur. “We konden haar galop beoordelen met maar liefst 85 punten. Het is een merrie met veel uitstraling die goed ontwikkeld is. Ze heeft een mooi front met lichte verbindingen en een goed gebouwde croupe. Ze beweegt met veel tritt en een goede ruimte”, aldus Bart Bax.

Fokproduct van Kirsten Brouwer

Kuchesse (Desperado x De Noir) gefokt door Kirsten Brouwer, nu in eigendom samen met Emile Brouwer, kreeg 80 punten voor exterieur en 75 voor bewegen. Kuchesse is een heel mooi paard, royaal gebouwd en goed in het rechthoeksmodel staand. Ze heeft veel ras en uitstraling met een sterke bovenlijn. Ze heeft drie voldoende gangen waarbij de stap voldoende ruim is. In de hele verrichting had de merrie wat meer gedragen mogen zijn.’’

Uitslag

Bron: KWPN.nl