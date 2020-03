Aangewezen hengst FS Bloomberg vanaf dit seizoen al beschikbaar voor fokkerij in Nederland

De laatsten weken vergaarde hengstenhouder Erik Braat nationale bekendheid door als date verkozen te zijn van BZV-boerin Annemiek Koekoek. Inmiddels heeft de hengsthouder in New Forest-pony's en springpaarden een nieuwe liefde erbij gevonden in Duitsland.

Erik Braat is een samenwerking aangegaan met Hengststation Ferienhof Stücker. Dit betekent dat de Duitse rijpony’s van dit station vanaf dit dekseizoen ook beschikbaar zijn voor de fokkerij in Nederland. Onder deze hengsten ook FS Next Diamond, kampioen van de keuring in 2019 in Wickrath.

Naast ponyhengsten beschikt het Duitse dekstation ook over enkele rijpaarden. Zo ook FS Bloomberg (Bon Coeur x Don Index), die afgelopen februari werd aangewezen voor het verrichtingsonderzoek van het KWPN. Deze hengst was al kampioen van de keuring in Rheinland-Pfalz-Saar. Ook in het hengstenbestand van het Duitse hengstenstation vinden zich de Westfaalse kampioen Fonq en Cascadello Boy RM, die afgelopen winter succesvol in de Blom hengstencompetitie liep onder Inga Schuurman.



Bron: Horses.nl/Facebook