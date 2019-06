Dante Weltino-dochter kampioene van Bayern

De grootramige Amore Grandezze (Dante Weltino x Lord Sinclair I) werd op zondag benoemd tot kampioene van de Landesschau van Bayern. De merrie van fokker en eigenaren Jakob en Martina Reglauer overtuigende op alle fronten. Granati (Iluminati x Ars Vivendi) werd eerste reservekampioene, Rose of Joy (Goldberg x Rousseau) eindigde als tweede reservekampioene.

De kampioene werd gefokt uit de elitemerrie Axana (mv. Lauritz), een halfzus van het internationale springpaard Can Do (v. Caretello B). Haar moeder gaf meerdere 1,40m springpaarden, maar tekende ook voor het moederschap van het nationale dressuurpaard Lifestyle (v. Lord Sinclair I). Axana zelf is moeder van de goedgekeurde hengsten Diamond Jack (v. Diamond Hit) en Amazing Spirit (v. Ampère) en drie Lichte Tour-paarden.

Dubbelslag

De eerste reservekampioene verloor eerder door een ongeluk een oog, maar dat stond haar kwaliteit niet in de weg. De fokker van de tweede reservekampioene, Birgit Liebbaher, sloeg een dubbelslag: zij fokte ook de kampioen van de springpaarden, Terra Cassilana (Cassilano x Chambertin).

Uitslag.

Bron: Züchterforum/Horses.nl