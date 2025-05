Deens Warmbloed gaat 3- én 2-jarige ruinen toelaten tot merriekeuringen

Het initiatief van het Deens Warmbloed om ruinen toe te laten tot de (merrie)keuringen is met groot enthousiasme ontvangen. Er bestaat in Denemarken zoveel belangstelling voor deze mogelijkheid, dat het stamboek nu ook zijn keuringen openstelt voor 2-jarige ruinen. Net als de merries, worden de 2- en 3-jarige ruinen gekeurd op gangen en vrijspringen.

Dit betekent dat 2-jarige ruinen ook geselecteerd kunnen worden voor de nationale merrieshow. Volgens het stamboek is het is goed om de jonge paarden op een duurzame manier te trainen, of ze nu voor de hoofdkeuring worden geselecteerd of niet. Ze leren veel als je ze voorzichtig traint met een hoofdstel, bit, licht longeren en, in het geval van de springpaarden, ook los springen.

Goed voorbereid

“Als ze op 3-jarige leeftijd naar de keuring gaan en later als wedstrijdpaard de wereld in gaan, zijn ze goed voorbereid op alle invloeden buiten de vertrouwde stalomgeving en paddock”, aldus het Deens Warmbloed.

Bron: Ridehesten / Horses.nl