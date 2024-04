Duitse paardenfokkerij vertoont dalende trend

De Duitse paardenfokkerij krimpt: De statistieken van 2023 laten een daling zien op verschillende gebieden. Maar er zijn ook een paar positieve ontwikkelingen.

Het belangrijkste kerncijfer van de Duitse rijpaardenfokkerij is het aantal geregistreerde fokmerries. In 2022 waren dat er nog 52.499. In 2023 is de populatie gekrompen. Slechts 50.764 merries werden vorig jaar als fokmerrie geregistreerd bij Duitse stamboeken. Ter vergelijking: in 2012 waren dat er 57.786.

Springfokkerij lijdt grootste verliezen

De twee gespecialiseerde springpaardenpopulaties leden de grootste verliezen. Oldenburg-International (OS) verloor 8,7 procent (4.626, een daling van 442). In Holstein waren er 5.172 fokmerries, 326 minder dan in 2022, een verlies van iets minder dan 6 procent.

Stijgende trend

Maar voor het derde jaar op rij was er een stijgende trend in het aantal geregistreerde veulens. In 2022 waren dat er 27.615, in 2023 28.049, een stijging van 434. De meeste veulens werden in 2023 in Noord-Duitsland geboren. Er waren 7.055 veulens in Hannover, 4.297 in Oldenburg (plus nog eens 3.162 bij de Oldenburg International, in totaal 7.459), 4.097 in Westfalen en 4.352 bij de DSP. Holstein zag een lichte stijging met 3.118 veulens, 219 meer dan in 2022, een stijging van een goede 7,5 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Vooruitzichten niet rooskleurig

De vooruitzichten voor de jaargang 2024 zijn minder rooskleurig: In de rijpaardpopulaties werden 13 procent minder merries gedekt. In 2022 waren dat er 30.894, vorig jaar slechts 26.808, maar er zijn verschillende trends: In Hannover is de daling 1.068 dekkingen (naar 7.567), in Holstein dalen de aantallen van 3.994 naar 2.979, terwijl Baden-Württemberg met meer dan 10 procent stijgt (2022: 1.207, 2023: 1.377).

Alle rassen

Het beeld is vergelijkbaar als we kijken naar alle rassen die zijn geregistreerd bij de Duitse Hippische Federatie (FN): Een daling van 12 procent, met 45.098 dekkingen in 2022 en slechts 39.315 in 2023.

Bron: St-Georg/Horses.nl