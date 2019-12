Duitse stamboeken buigen zich over keuringssysteem jonge hengsten

Eerder dit jaar bracht het Duitse Ministerie van Landbouw naar buiten dat het gewenst is dat jonge hengsten pas gewerkt mogen worden als zij de leeftijd van 30 maanden bereikt hebben. Daarmee zou het Duitse keuringssysteem op de schop moeten. Begin december kwamen meerdere Duitse stamboeken en de FN (de Duitse paardensport en fokkerijkoepel) samen. Op de bijeenkomst werd er unaniem voor gestemd een werkgroep op te richten.

“Iedereen was het erover eens dat de veranderingen onvermijdelijk zijn. De verandering in de richtlijnen heeft consequenties die we niet kunnen negeren”, vertelt Theodor Leuchten, voorzitter van het FN fokkerij-bestuur. “Het is daarom belangrijk, dat wij als experts zelf een concept uitwerken, voordat er op een bepaald moment van buitenaf wordt bepaald hoe het keuringssysteem in de toekomst moet verlopen.”

Concept uitwerken

Daarop is besloten dat een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende stamboeken, hengstenhouders en opleiders, zich kritisch gaat buigen over het keuringssysteem en de opleiding die daaraan voorafgaat en samen een concept uitwerken met de nodige wijzigingen, passend bij de nieuwe leeftijdseisen. In mei 2020 moeten de eerste resultaten worden gepresenteerd op de FN-vergadering in Aken.

