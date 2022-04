Eerste AWÖ-achtervoegsel voor Grand Prix-paard For President

Na Oldenburg (OLD), Hannover (FRH) en het Trakehner Verband (TSF) heeft ook het AWÖ (Arbeitsgemeinschaft der Warmblutzucht in Österreich) een eigen predikaat gecreëerd om Oostenrijks-gefokte paarden die opvallen in de sport te ondersteunen. Het eerste AWÖ-achtervoegsel is ten deel gevalen aan het Grand Prix-paard For President (Fontane x Brentano II).

Met Michael Bugan in het zadel nam For President deel aan de Europese kampioenschappen in Rotterdam (2019) en Hagen (2021). Bugan en de veertienjarige ruin zijn gekwalificeerd om dit jaar deel te nemen aan de Wereldkampioenschappen in Herning.

Bron: EQWO