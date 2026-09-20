Florida TN levert kampioene op Oostenrijkse Bundesjungstutenschau

Savannah Pieters
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Florida TN levert kampioene op Oostenrijkse Bundesjungstutenschau featured image
Jennifer Sekreve met Florida TN. Foto: CvdZ Fotografie
Door Savannah Pieters

Zaterdag stond het op het AWÖ Bundeschampionat in Stadl-Paura, het Oostenrijkse equivalent van de Bundeschampionate in Warendorf, in het teken van de Bundesjungstutenschau. Bij de driejarige dressuurmerries leverde de bij Team Nijhof gestationeerde Florida TN de kampioen, bij de vierjarigen ging de hoogste eer naar een dochter van Vaderland.


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