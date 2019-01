FN rommelt met fokwaarden

Foutje, bedankt: de FN verruilde bij alle hengsten de nieuwe fokwaarde voor de springsport respectievelijk de dressuursport voor de fokwaarden jonge paardenproeven (merrietesten, verrichtingsonderzoeken en Reitpferde- en Springpferdeprüfungen). De fokwaarden die al vanaf eind december online stonden op fn-erfolgsdaten.de zijn nu aangepast.

Over hoe dit ‘foutje’ ontstond wordt niet gerept over de FN. Wel meldt de Duitse paardensport en -fokkerijkoepel dat de fout alleen zichtbaar was op fn-erfolgsdaten.de en niet in andere publicaties of de naar de verschillende stamboeken verstuurde fokwaarden.

Bron: FN