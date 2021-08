Frans dressuurpaardenstamboek aangesloten bij WBFSH

Het Franse dressuurpaardenstamboek, het Cheval de Dressage Franças (CDF), dat in februari dit jaar in het leven werd geroepen, is nu aangesloten bij het WBFSH. Dat betekent dat CDF-gefokte paarden in de toekomst mogen deelnemen aan de Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden. Het stamboek staat open voor fokkers van dressuurpaarden die zijn geboren uit kruisingen met Lusitano's.