Gestüt Birkhof en Zangersheide gaan samenwerken

Met de verkoop van de goedgekeurde hengst Colorit (v. Coriano) aan Christian Ahlmann, kwam de hengst, die ook bij Gestüt Birkhof beschikbaar is, onlangs beschikbaar voor Zangersheide. Inmiddels is ook bekend dat Zangersheide hengsten voortaan via Gestüt Birkhof beschikbaar zijn.