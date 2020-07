Henning Frevert volgt Uwe Müller op als baas van Brandenburgse staatsstoeterij

De Raad van Toezicht van het Haupt- und Landgestüt in Brandenburg heeft Henning Frevert vanaf 1 februari 2021 aangesteld als Landstallmeister. Frevert neemt het stokje over van de huidige stalmeester Uwe Müller die eind januari met pensioen gaat. Sinds 2018 is Frevert algemeen keurmeester fokkerij in Berlijn-Brandenburg. Hij was als ruiter actief in de disciplines dressuur, springen en eventing.