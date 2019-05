Minimum cijfer voor Duitse Sporttest blijft gehandhaafd

Op de vergadering van de fokkerijraad van de FN werd maandag in Hamburg besloten dat het minimale cijfer dat een hengst moet halen voor de Hengstleistungsprüfung gehandhaafd blijft. Er was discussie over het afschaffen van het cijfer om op die manier de fokkers zelf de gelegenheid te geven om te beslissen met welke hengst zij willen fokken.

Om goedgekeurd te kunnen worden moet een hengst nu gemiddeld een 7,5 hebben in de aanleg- of sporttest anders slaagt hij niet.

‘Kwaliteit moet behouden blijven’

De voorzitter van de Duitse hengstenhouders Heinz Ahlers had voor de bijeenkomst al aangegeven om voor het behoud van een minimum cijfer te zijn. “We zouden eigenlijk blij moeten zijn als er geen minimum cijfer meer zou zijn, omdat dat voor hengstenhouders veel vrijheid zou geven om met hun eigen hengsten te kunnen fokken”, aldus Ahlers. Het keur- en testsysteem functioneert al jaren niet meer volgens Ahlers, maar de hengstenhouder waarschuwde ook direct dat door het weg laten vallen van het selectiecriterium de positie van Duitse fokkerij wel in aanzien daalt. “Welke signalen zenden we uit als we de selectiecriteria laten vallen, ook richting het buitenland? Kwaliteit moet behouden blijven.”

Anders

Volgens de fokkerijleider van het Holsteiner Verband, Thomas Nissen, die in een werkgroep zit om de hengstenselectie te hervormen is het fokkerspubliek van tegenwoordig anders dan vroeger. De fokkers zijn volwassen en beslissen zelf wel welke hengsten ze willen gebruiken. Volgens Nissen moeten zij de resultaten leveren en kan de fokker dan zelf bepalen wat hij doet. Zijn oproep luidt dan ook: “Laten we gewoon eerlijk zeggen wat we vinden, maar zonder daar een minimum cijfer aan te verbinden, de fokkers kunnen zelf bepalen.”

Presentatie

Gisela Hinnemann van de FN is in het dagelijks leven zelf lerares en zij vindt dat het hele gebeuren vooral een hele dure presentatie van een hengst wordt als het minimum cijfer verdwijnt. Bovendien is het volgens Hinnemann geen echte test als je niet kunt zakken.

Meerderheid

Bij de stemming van de hengstenhouders stemden eerder al negentien van de 21 stemgerechtigden tegen afschaffing van het minimumcijfer. Het zou dan volgens de bedrijfsleider van Landgestüt Redefin, Antje Keber, ook een lachertje zijn geweest als op de bijeenkomst van de FN-fokkerijraad een ander resultaat uit de stemming was gekomen.

Bron: St.Georg