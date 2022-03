Nauwelijks impact corona fokkerij Duitsland

De FN, de Duitse paardensport en -fokkerijkoepel heeft haar fokkerijcijfers gepubliceerd. De coronapandemie heeft, anders dan bij andere sporten, nauwelijks effect gehad op de paardenfokkerij in Duitsland. "In 2021 waren de statistieken weer gelijk aan de pre-corona cijfers. De vraag is wel welk effect de oorlog in Oekraïne zal hebben op de economie, landbouw en dus ook op de paardenfokkerij op langere termijn", aldus dr. Klaus Miesner, fokkerijchef bij de FN.

In 2021 werden in Duitsland 30.131 rijpaardmerries gedekt (2020: 29.692) en in dat jaar werden er 26.622 rijpaardveulens bij de Duitse stamboeken geregistreerd. Volgens de FN zulllen die aantallen de komende jaren nog gaan stijgen. “We hebben een duidelijke toename van het aantal in het stamboek opgenomen fokmerries gezien en de interesse in fokmerries stijgt”, aldus Miesner. In 2021 werden 9.256 merries in het stamboek opgenomen, 12 procent meer dan het voorgaande jaar.

Als we kijken naar de hengsten dan is er een constante trend te zien. 378 hengsten deden mee aan het verrichtingsonderzoek, zes minder dan vorig jaar. Bij de sporttesten werden 134 paarden ingeschreven en 94 bij de tweeweekse-aanlegtest. Opvallend is de stijging bij de hengsten die deelnemen van het 50-dagen verrichtingsonderzoek: dit steeg van 127 in 2020 naar een totaal van 150, het dubbele van 2019.

Bron: FN/ Horses.nl