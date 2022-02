Olympische hengst Canturo overleden

De Olympische Holsteiner dekhengst Canturo (Cantus x Calando I) blies zijn laatste adem uit, zo maakte de Haras du Bois Margot op zaterdag 26 februari bekend. “Zijn hart stopte bij het aanbreken van een mooie zonnige dag in Normandië. Hij was net zevenentwintig geworden', schrijft de stoeterij, die sinds zijn achttiende eigenaar was van de bruine hengst.

“Vanaf het eerste moment in de stal werden we geraakt door zijn charisma, zijn blik, zijn uitstraling. Naast zijn prestaties was hij voor ons een perfecte hengst om bij Franse merries evenwicht te brengen in motoriek en nam hij het waardevolle bloed van Cor de la Bryère mee. Negen jaar later kunnen we zeggen dat hij de fokkerij en sport over de hele wereld heeft beïnvloed.”

Canturo, geboren in 1995 bij Herbert Diederich, onderscheidde zich snel in de sport door de 5* en vervolgens 5-W Grands Prix in Calgary en 4 in Madrid te winnen. Als tweede in de Grote Prijzen van de CSI 5* in Rotterdam, Vigo en CSI 4* in Hamburg werd de Holsteiner hengst ook vierde in de mythische Grand Prix van het CHIO van Aix-la-Chapelle.

Daarnaast eindigde de bruine hengst als twaalfde op de Wereldruiterspelen van 2006 met de Braziliaan Bernardo Cardoso de Resende Alves, nadat hij op negenjarige leeftijd had deelgenomen aan de Olympische Spelen in Athene in 2004. Aan deze erelijst is een bronzen medaille toegevoegd, behaald op de Pan American Games.

Nakomelingen

Bij de fokkerij heeft Canturo meerdere prestatiepaarden gegeven, zowel in de springsport als in de eventing. Zoals Good Luck, de dappere partner van de Ier Cian O’Connor, Europees kampioen en individueel bronzen medaillewinnaar op in Göteborg in 2017, Zypria S, bijzonder prominent op het Nations Cup-circuit en aanwezig op de Olympische Spelen van Tokio in 2021 met de Nederlander Willem Greve, Cristy Z, voormalig partner van Marcus Ehning, Camargo 2, zoon van de befaamde Fit For Fun 13 en winnaar van een Grand Prix op 1.60m op Calgary, de uitzonderlijke Upsilon, paard van Thoma Carlile en drievoudig kampioen van Frankrijk in eventing op vier-, vijf- en zesjarige leeftijd, daarna vice-wereldkampioen op zevenjarige leeftijd op de Lion d’Angers, of Darmagnac de Béliard, Frans kampioen op vijfjarige leeftijd.

Bernardo Alves

“Onze harten gaan uit naar haar fokker Herbert Diederich, naar Karina Johannpeter en haar vader die Canturo van zijn derde tot achttiende bezat, naar Kay Neatham die Canturo zes jaar lang verzorgde in de stallen van Nelson Pessoa terwijl hij deelnam aan de grootste internationale evenementen met zijn ruiter Bernardo Alves”, vervolgt stoeterij Bois Margot. “Canturo had nog een glimmend vel, een mooi wakker oog, hij gaf de voorkeur aan appel boven wortelen… hij was de gelukkige opa van de stoeterij.”

