Ramzes-prijs voor Julius-Peter Sinnack

Op het Turnier der Sieger in Münster heeft paardenfokker Julius Peter Sinnack de traditionele Ramzes-prijs in ontvangst genomen. De onderscheiding werd uitgereikt door Hendrik Snoek, voorzitter van de organiserende 'Westfälischer Reiterverein'. Sinnack kreeg het beeldje van de legendarische hengst Ramzes voor zijn verdiensten voor de Westfaalse paardenfokkerij.

De 74-jarige Sinnack uit Bocholt is vooral bekend als fokker en eigenaar van de uitzonderlijke springhengst United Touch S, die vorige maand met Richard Vogel de Europese titel won.

Zypria S

De merrie Zypria S, een halfzus van United Touch S, nam met Willem Greve deel aan de Olympische Spelen in Tokio. De familie van de legendarische Olympische merrie Classic Touch, die in 1992 met Ludger Beerbaum goud won in Barcelona, vormt de basis van Sinnacks fokkerij. Naast Touch of Class (v. Lux), de moeder van United Touch S en Zypria S, behoren ook succesvolle paarden zoals Deauville S (Laura Kraut) en New Classic S (Sophie Hinners) tot deze familie.

Fokker van het jaar

Met deze successen heeft Sinnack in korte tijd een plaats veroverd onder de toonaangevende springpaardenfokkers. In 2015 werd hij al uitgeroepen tot “Fokker van het Jaar”.

