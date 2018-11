Roland Metz wordt nieuwe directeur bij Holsteiner Verband

Het Holsteiner Verband heeft Roland Metz aangesteld als nieuwe directeur Marketing en Veilingen. De Raad van Bestuur is blij dat ze er in geslaagd is hem enthousiast te maken voor deze taak in het hoge noorden en verheugt zich op de samenwerking.

De 45-jarige Metz was hiervoor directeur Marketing bij de fokvereniging van Zuid-Duitsland. Hij groeide op op de boerderij van zijn ouders en deelde al heel vroeg, net als zijn vader, het enthousiasme voor paardensport. Metz vierde successen in dressuur, springen en eventing en was bovendien actief als paardenfokker.

Bron: Holsteiner Verband