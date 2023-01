Rosebank VH meest gebruikte dressuurhengst in 2022 in Zweden

Het Zweedse stamboek heeft een transparant beleid als het gaat haar jaarlijkse fokstatistieken. Uit de cijfers is gebleken dat de Zweedse hengst Rosebank VH (Revolution x Dalwhinnie) in 2022 de populairste dekhengst onder de dressuurfokkers in Zweden was. Slechts drie springhengsten hebben dit jaar meer gedekt dan Rosebank.