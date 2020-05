Sachsen-Thüringen wijst voorzitter de deur

Matthias Tanz is niet langer voorzitter van het Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen. Op 4 mei kwam het bestuur - na het ontdekken van fraude - tezamen om over de toekomst van de voorzitter te beslissen. De meerderheid van de bestuursleden besloot Tanz niet langer als voorzitter te willen. Tanz nam vanaf 2017 de functie van voorzitter in.

“Er is gebleken dat de voorzitter zonder medeweten en goedkeuring van noch het bestuur noch de raad van bestuur op eigen gezag heeft gehandeld. Toen dit misbruik van vertrouwen aan het licht kwam, heeft de raad van bestuur de voorzitter uit zijn functie gezet tot nader order bij meerderheid van stemmen. Op 4 mei kwam het volledige bestuur samen om een verklaring van de voorzitter te vragen”, aldus het Verband.

Voorlopig wordt er nog geen opvolger voor Tanz aangewezen. Geen van de bestuursleden was bereidt om zijn functie op zich te nemen. In maart 2021 zijn er nieuwe verkiezingen voor het bestuur. Christian Nicklisch is tot die tijd plaatsvervangend voorzitter.

Bron: St. Georg